Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda

Güncelleme:
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ve Samsunspor bu akşam Yeni Adana Stadı'nda karşılaşacak. Karşılaşma saat 20.30'da başlayacak ve ATV'den şifresiz olarak yayınlanacak.

  • Fenerbahçe ile Samsunspor arasındaki Turkcell Süper Kupa yarı final maçı saat 20.30'da başlayacak.
  • Maç ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
  • Maçın hakemi Ali Şansalan olacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor bu akşam karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki dev mücadele, ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

MAÇ SAATİ VE HAKEMİ

Fenerbahçe-Samsunspor Süper Kupa yarı final karşılaşması saat 20.30'da başlayacak. Mücadelede düdük Ali Şansalan'da olacak.

ATV'DE ŞİFRESİZ YAYINLANACAK

Karşılaşma, ATV ekranlarından naklen ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Jhon Duran.

Samsunspor: Okan, Borevkovic, Satka, Drongelen, Zeki, Makoumbou, Yunus Emre, Eyüp, Tomasson, Holse, Mouandilmadji.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
