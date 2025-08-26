Alarmları kurun! Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica deplasmanına çıkacak. Estadio da Luz'da oynanacak mücadele, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

FENERBAHÇE TUR PEŞİNDE

Kadıköy'de Chobani Stadı'nda oynanan ilk mücadele, 0-0'lık eşitlikle tamamlanmıştı. Temsilcimiz, deplasmanda alacağı galibiyetle adını lig etabına yazdırmayı hedefliyor.

KANARYA KAZANIRSA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE KATILACAK

Son olarak 2008-2009 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Fenerbahçe, Portekiz deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda 17 yıl sonra Devler Ligi'nde yer alacak.

HAKEM: SLAVKO VINCIC

Kritik mücadeleyi Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andaz Kovacic yapacak. Benfica-Fenerbahçe mücadelesi, TRT 1 ekranlarından naklen olarak ekrana gelecek.