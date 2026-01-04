Haberler

Milli eskrimci Alara Atmaca'dan Yıldızlar Dünya Kupası'nda bronz madalya

Güncelleme:
Milli eskrimci Alara Atmaca, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Dünya Kupası'nda flöre branşında üçüncülük mücadelesini kazanarak bronz madalya elde etti.

Milli eskrimci Alara Atmaca, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Yıldızlar Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Alara Atmaca, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fujairah kentinde gerçekleştirilen 17 Yaş Altı Yıldızlar Dünya Kupası'nda flöre branşında müsabakaya çıktı.

Milli eskrimci, üçüncülük karşılaşmasında rakibini yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
