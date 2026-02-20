Haberler

Milli eskrimci Alara Atmaca'dan Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda altın madalya

Güncelleme:
Milli eskrimci Alara Atmaca, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda flöre branşında finalde Rumen rakibi Adoch Alexandra'yı 15-8 yenerek altın madalyanın sahibi oldu.

Milli eskrimci Alara Atmaca, Gürcistan'da düzenlenen Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda flöre branşında altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te devam eden Avrupa Yıldızlar Eskrim Şampiyonası'nda flöre branşında milli sporculardan Alara Atmaca, final mücadelesinde Rumen rakibi Adoch Alexandra'yı 15-8 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
