Haberler

Joao Pereira: "Çok önemli bir galibiyet aldık"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'nda Alanyaspor, Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Teknik direktör Joao Pereira, galibiyetin önemini vurgulayarak, oyuncularının performansını tebrik etti ve sıradaki maça odaklandıklarını belirtti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, alınan galibiyetin kendileri adına son derece değerli olduğunu söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, açıklamalarda bulundu. Pereira, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada çok zorlu bir maç oynadıklarını belirterek, "Maça iyi başladık. İyi pozisyonlar bulduk ve bunların sonucunda golü attık. Bu maçta gol bulmak bizim için çok önemliydi çünkü son haftalarda gol atmakta sıkıntı yaşıyorduk. İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettik" dedi.

"Gol yemeden tamamladığımız üçüncü maç oldu"

İkinci yarıda Trabzonspor'un baskıyı artırdığını ifade eden Pereira, "Rakibimiz gol bulmak için önde baskı yaptı, hücum hattına daha fazla oyuncu aldı. Bu nedenle çıkmakta zorlandık ve bazı pozisyonlar verdik. Trabzonspor kaliteli bir takım. Buna rağmen gol yemeden tamamladığımız üçüncü maç oldu. Bu da defansif organizasyonumuz adına bizim için çok önemli" diye konuştu.

Karşılaşmanın son bölümünde zor anlar yaşadıklarını kaydeden Pereira, "Son 15-20 dakikada oldukça zorlandık ancak iyi bir sonuç aldık. Gol attığınızda maçı kazanmaya her zaman daha yakın olursunuz" ifadelerini kullandı.

"Gösterdikleri fedakarlıktan dolayı hepsini tebrik ediyorum"

Oyuncularının performansını da değerlendiren Portekizli teknik adam, "Bireysel isimlerden çok bahsetmem ama bugün iyi oynayan oyuncularım vardı. Ligde az süre alan oyuncularım sahaya çıktı. Efecan, bacağındaki ağrıya rağmen iyi bir performans sergiledi. Güven Yalçın hem iyi oynadı hem de golünü attı. İbrahim Kaya ise kendi pozisyonunda olmamasına rağmen iyi mücadele etti. Gösterdikleri fedakarlıktan dolayı hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Her oyuncunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördüklerini vurgulayan Pereira, "Bugün iyi bir galibiyet aldık ancak hafta sonu bizim için çok önemli bir maç daha var. Şimdi tamamen ona odaklanmamız gerekiyor. Bu maçı da kazanmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Sercan Yaşar etkin pişmanlıktan yararlanarak tahliye edildi

Ünlülerin torbacısı, itirafçı olup tahliye edildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Muharrem Sarıkaya, TMSF tarafından Habertürk'teki görevinden alındı

Muhabiri tokatlamıştı! Habertürk'ten o da gönderildi
Bahis soruşturmasında 14 futbolcusunu kaybeden Afyonspor'da kara bulutlar hakim

14 eksikle sahaya çıktılar, 90 dakikada kabusu yaşadılar
Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı

123 milyonluk ülkede insan bile olmayan kişiyle evlendi
Spiker Ela Rumeysa Cebeci tutuklandı

Medyayı sarsan uyuşturucu soruşturmasında ünlü spiker tutuklandı
Fenerbahçe'de iki imza birden

Resmen açıklandı! İki isme birden peş peşe imza attırdı
Göztepe, İsviçreli on numara Alexis Antunes'i transfer etti

İmzayı attı! Göztepe'den Süper Lig'e damga vuracak transfer
Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...

Sabahın karanlığında yola çıkan vatandaş: İşe mi gidiyoruz yoksa...
O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın

O ülkeye mi gitsek? 1 saatlik asgari ücretle aldıklarına bakın
Gülşah Durbay'ın ardından Şehzadeler Belediye Meclisi yeni başkanını seçecek

Yeni başkan seçimleri öncesi AK Parti'den dikkat çeken karar
Öğretmen, polis, doktor! Tablo netleşti, işte ocak ayında alınacak zamlı maaşlar

İşte emekli ve memurun ocak ayında alacağı zamlı maaşlar
Zirveyle ilgili olay iddia! Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş

Erdoğan, Putin'e S-400 ile ilgili talebini açıkça söylemiş
Mustafa Destici'yi kızdıran rapor! Kameralar önünde yırtıp attı, salon ayakta alkışladı

Destici'yi kızdıran rapor! Yırtıp attı, salon ayağa kalktı
title