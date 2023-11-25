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Alanyaspor maçında şov yapan Mertens, bu sezon bir ilki yaşadı

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Galatasaray'ın Alanyaspor'u 4-0 yendiği maçta 2 gol ve 1 asist yaparak yıldızlaşan Dries Mertens, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol atma sevinci yaşadı.

Süper Lig devi Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Dries Mertens, Alanyaspor maçında 2 gol atarak bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol attı.

BU SEZON BİR İLK

Alanyaspor maçında ilk golde Icardi'ye asist yapan ve daha sonra 2 gol atan Belçikalı futbolcu Dries Mertens, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında gol sevinci yaşadı.

Alanyaspor maçında şov yapan Mertens, bu sezon bir ilki yaşadı

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Süper Lig'deki 11. maçına çıkan Mertens, 45. dakikada fileleri havalandırdı. UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 9 müsabakada 2 golü bulunan 36 yaşındaki yıldız, bu sezon ilk kez bir Süper Lig maçında skor üretti.

Alanyaspor maçında şov yapan Mertens, bu sezon bir ilki yaşadı

Kaynak: Haberler.com / Spor

Dries Mertens Galatasaray Spor Haberler

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