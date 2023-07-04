- Alanyaspor, Loide Augusto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

ANTALYA - Corendon Alanyaspor, 23 yaşındaki Angolalı futbolcu Loide Augusto ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Corendon Alanyaspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Antalya temsilcisi, Portekiz ekibi Mafra'dan 23 yaşındaki Angolalı futbolcu Loide Augusto'yu 4 yıllığına renklerine bağladı. Tesislerde yapılan imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Loide Augusto da istediğimiz bir oyuncuydu. Her iki kanatta da oynayabilen Augusto'nun kulübümüze faydalı olacağına inanıyorum. Hayırlı olsun" dedi.

Augusto ise, "Burada olmaktan mutluyum. Başkanım başta olmak üzere transfer olmamda emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'de daha önce futbol oynayan arkadaşlarımdan bilgi aldım. Onlarla konuştuktan sonra Türkiye'de oynamak için sabırsızlanıyorum. Umarım çabuk adapte olurum ve hem kendim için, hem de kulübüm için faydalı olurum." diye konuştu.