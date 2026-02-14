Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ruan ve Hadergjonaj'ın golleriyle öne geçen Alanyaspor'a, Konyaspor'dan Bardhi'nin attığı golle karşılık geldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada sağ kanattan Ruan'ın ceza sahası içine açtığı ortaya arka direkte gelişine vuran Hagi'nin vuruşu az farkla direğin üstünden auta çıktı.
68. dakikada sol kanattan Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içine açtığı ortada top karambolde kaldı. Topu önünde bulan Olaigbe'nin sert şutunu savunma son anda uzaklaştırdı.
80. dakikada ceza sahası içinde yere düşürülen Ruan için hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hadergjonaj kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 2-0
83. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi'nin çektiği şut üst kale direğine çarpıp ağlara gitti. 2-1
Stat: Alanya Oba
Hakemler: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener
Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier,( Enes Keskin dk. 84) Ruan, Hagi, (Efecan Karaca dk.66) Hwang,( Meschack dk. 84) Güven Yalçın (Mounie dk.73)
Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, İzzet Çelik, Baran Moğultay, İbrahim Kaya, Viana
Teknik Direktör: Joao Pereira
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Andzouana, Melih İbrahimoğlu,( Svendsen dk. 81) Berkan Kutlu, (Jin- Ho dk.64) Olaigbe,( Gonçalves dk. 90) Deniz Türüç, (Bardhi dk. 64) Muleka, Kramer
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jevtovic, Bazoer, Arif Boşluk, Bjorlo
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Ruan (dk. 37), Hadergjonaj (dk. 80 pen.) (Alanyaspor) Bardhi (dk.83) (Konyaspor)
Sarı kartlar: Janvier, Aliti (Alanyaspor) Melih İbrahimoğlu, Adil Demirbağ, Kramer, Andzouana (Konyaspor) - ANTALYA