Trendyol Süper Lig: Alanyaspor: 2 Konyaspor: 1 (Maç sonucu)

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Ruan ve Hadergjonaj'ın golleriyle öne geçen Alanyaspor'a, Konyaspor'dan Bardhi'nin attığı golle karşılık geldi.

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Alanyaspor, sahasında karşılaştığı Konyaspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada sağ kanattan Ruan'ın ceza sahası içine açtığı ortaya arka direkte gelişine vuran Hagi'nin vuruşu az farkla direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada sol kanattan Guilherme'nin sol kanattan ceza sahası içine açtığı ortada top karambolde kaldı. Topu önünde bulan Olaigbe'nin sert şutunu savunma son anda uzaklaştırdı.

80. dakikada ceza sahası içinde yere düşürülen Ruan için hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hadergjonaj kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 2-0

83. dakikada ceza sahası dışından kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Bardhi'nin çektiği şut üst kale direğine çarpıp ağlara gitti. 2-1

Stat: Alanya Oba

Hakemler: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener

Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier,( Enes Keskin dk. 84) Ruan, Hagi, (Efecan Karaca dk.66) Hwang,( Meschack dk. 84) Güven Yalçın (Mounie dk.73)

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Batuhan Yavuz, İzzet Çelik, Baran Moğultay, İbrahim Kaya, Viana

Teknik Direktör: Joao Pereira

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Andzouana, Melih İbrahimoğlu,( Svendsen dk. 81) Berkan Kutlu, (Jin- Ho dk.64) Olaigbe,( Gonçalves dk. 90) Deniz Türüç, (Bardhi dk. 64) Muleka, Kramer

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Jevtovic, Bazoer, Arif Boşluk, Bjorlo

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Ruan (dk. 37), Hadergjonaj (dk. 80 pen.) (Alanyaspor) Bardhi (dk.83) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Janvier, Aliti (Alanyaspor) Melih İbrahimoğlu, Adil Demirbağ, Kramer, Andzouana (Konyaspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
