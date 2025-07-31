Alanyaspor, Kayserispor'u 2-0 Mağlup Etti

Alanyaspor, Kayserispor'u 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, hazırlık maçında Bellona Kayserispor'u 2-0 yenerek sezon öncesi çalışmalarına etkili bir başlangıç yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor hazırlık maçında Bellona Kayserispor'u 2-0 yendi.

Sezon öncesi çalışmalarını Erciyes Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdüren Kayserispor, Alanyaspor ile karşılaştı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın ilk yarısını Alanyaspor, 8. dakikada Andraz Sporar ve 12. dakikada Güven Yalçın'ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.

Sarı kırmızılı takımın gol bulamadığı maçı Alanyaspor, 2-0 kazandı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Spor
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