Alanyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Joao Pereira yönetimindeki antrenman, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 14.30'da başlayacak Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor karşılaşmasını hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.