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Alanyaspor - Kasımpaşa: İlk Yarıda Kasımpaşa Önde

Alanyaspor - Kasımpaşa: İlk Yarıda Kasımpaşa Önde
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Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, Kasımpaşa ile evinde karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısını Kasımpaşa, Ben Ouanes ve Brekalo'nun golleriyle 2-0 önde tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Alanyaspor, evinde Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Hakemler: Cihan Aydın, Bahtiyar Birinci, Murat Şener

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Candido, Makouta, Efecan, Yusuf, Janvier, Augusto

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Yusuf Karagöz, Lima, Sergio Cordova, Serdar Dursun, Lopes, Ui-Jo, Buluthan Bulut, Bera Çeken, Coelho

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Kasımpaşa: Gianniotis, Opoku, Yasin, Winck, Rodrigues, Gökhan, Cafu, Hajradinovic, Ben Ouanes, Brekalo, da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Sadık Çiftpınar, Mamadou Fall, Erdem Çetinkaya, Jairo, Sinan Alkaş, Taylan Aydın, Aytaç Kara, Yunus Emre Atakan, Barak

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Ben Ouanes (dk. 2), Brekalo (dk. 34) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Cafu (Kasımpaşa) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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