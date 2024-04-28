Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Maçta Oğuz Aydın 2 gol atarken, Janvier, Balkovec ve Ahmed Hassan da gol kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Sambissa'nın kale sahası içinden vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.
55. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Alp topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0
67. dakikada Yusuf Özdemir'in pasında kale sahası içinde Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-0
69. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmed Hassan'ın şutunda top direkten döndü.
87. dakikada Özcan'ın sert şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Emir Kaan'ın ceza sahası içinden şutunu Ertuğrul kurtardı.
90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Oğuz Aydın, kafayla topu ağlara gönderdi. 6-0
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta
Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır (Fatih Aksoy dk. 46), Aliti, Balkovec, Richard (Fer dk. 59), Janvier (Novais dk. 59), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Eduardo dk. 76, Yusuf Özdemir (Sisto dk. 68), Ahmed Hassan
Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Augusto, Anderson, Yunus Bahadır
Teknik Direktör: Fatih Tekke
İstanbulspor: Alp Arda (Murat Eser dk. 73), Sambissa (Baran Vardar dk. 73), Mehmet Yeşil, Deli, Okan Erdoğan (Demir Mermerci dk. 85), Ali Yaşar, Mamadou (Traore dk. 73), Vefa Temel (Özcan Şahan dk. 73), Duhaney, Jachson, Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Mücahit Serbest, Emir Vuruşaner, Yasin Polat, Tunahan Şamdanlı, Demir Mermerci, Eren Arda Şan
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Goller: Oğuz Aydın (dk. 2 ve 90+2), Janvier (dk. 8 ve 28), Balkovec (dk. 55), Ahmed Hassan (dk. 68) (Alanyaspor)
Sarı kartlar: Furkan Bayır (Alanyaspor), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhaney, Deli (İstanbulspor) - ANTALYA