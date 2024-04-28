Üye Girişi
Haberler

Alanyaspor, İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti. Maçta Oğuz Aydın 2 gol atarken, Janvier, Balkovec ve Ahmed Hassan da gol kaydetti.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Alanyaspor, sahasında İstanbulspor'u 6-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Sambissa'nın kale sahası içinden vuruşunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

55. dakikada Balkovec'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Alp topu kontrol edemedi ve meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0

67. dakikada Yusuf Özdemir'in pasında kale sahası içinde Ahmed Hassan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 5-0

69. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmed Hassan'ın şutunda top direkten döndü.

87. dakikada Özcan'ın sert şutunda top direkten döndü. Pozisyonun devamında Emir Kaan'ın ceza sahası içinden şutunu Ertuğrul kurtardı.

90+2. dakikada ceza sahasına yapılan ortada arka direkte Oğuz Aydın, kafayla topu ağlara gönderdi. 6-0

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Hüseyin Aylak, Anıl Usta

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Furkan Bayır (Fatih Aksoy dk. 46), Aliti, Balkovec, Richard (Fer dk. 59), Janvier (Novais dk. 59), Oğuz Aydın, Efecan Karaca (Eduardo dk. 76, Yusuf Özdemir (Sisto dk. 68), Ahmed Hassan

Yedekler: Yusuf Karagöz, Lima, Augusto, Anderson, Yunus Bahadır

Teknik Direktör: Fatih Tekke

İstanbulspor: Alp Arda (Murat Eser dk. 73), Sambissa (Baran Vardar dk. 73), Mehmet Yeşil, Deli, Okan Erdoğan (Demir Mermerci dk. 85), Ali Yaşar, Mamadou (Traore dk. 73), Vefa Temel (Özcan Şahan dk. 73), Duhaney, Jachson, Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Mücahit Serbest, Emir Vuruşaner, Yasin Polat, Tunahan Şamdanlı, Demir Mermerci, Eren Arda Şan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Oğuz Aydın (dk. 2 ve 90+2), Janvier (dk. 8 ve 28), Balkovec (dk. 55), Ahmed Hassan (dk. 68) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Furkan Bayır (Alanyaspor), Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Duhaney, Deli (İstanbulspor) - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig İstanbulspor Ahmed Hassan Oğuz Aydın Trendyol Aydın Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ç.Rizespor Ankaragücü maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ç.Rizespor Ankaragücü maçı şifresiz mi? Trabzonspor Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Gaziantep FK maçı şifresiz mi? Bein Sports CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz nereden izlenir? Canlı maç izleme linki CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 28 Nisan Pazar günün maçları nereden izlenir? Göztepe Süper Lig'e çıktı mı 2024? Furkan sakatlandı mı? 28 Nisan Pazar Survivor Furkan'a ne oldu? Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 28 Nisan Pazar 2024? Survivor kim kazandı? 28 Nisan Pazar Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? Survivor CANLI izle! 28 Nisan Pazar TV8 Survivor HD izleme linki! Kirli Sepeti 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Kirli Sepeti yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Teşkilat 106. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? 28 Nisan Teşkilat yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 28 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 28 Nisan 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Kirli Sepeti CANLI izle! Kirli Sepeti 28. BÖLÜM FULL İZLE! Kapıcılar Kralı konusu ne, oyuncuları kimler? Kapıcılar Kralı filmi nerede çekildi, kaç yılında çekildi?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title