Haberler

Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Göztepe maçının hazırlıklarına başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü sahasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda oyunla sona erdi.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
Türkiye'den 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına ilk yorum

12 ülkenin İsrail kararına Türkiye'den ilk yorum
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Özbek gelin' olayında çarpıcı iddia! Altınları alan, damadın annesi

Özbek gelinin ailesinden olayın seyrini değiştirecek iddia
Banyoyu kirletmemek için bulduğu yöntem şaşkına çevirdi

Çocuk parkında pes dedirten görüntü! Gerekçesi de hayli ilginç
İstanbul'da kanlı pusu! 26 yaşındaki genci kurşun yağmuruna tuttular

İstanbul'da kanlı pusu! Aracın çevresindeki kovan sayısı ürküttü
Yayaya yol vermediği gerekçesiyle ceza kesilen sürücü, görüntüye rağmen ikna olmadı

Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Devrim Muhafızları: ABD'ye ait su altı deniz aracı ele geçirildi

Korkulan oldu! Şafak vakti dünyayı alarma geçiren hamle
Sahilde genç kızın gizlice fotoğrafını çekti! Fark edilince bakın ne yaptı

Sahilde mide bulandıran olay! Genç kız fark edince bakın ne yaptı
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil