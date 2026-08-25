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Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı

Alanyaspor, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başladı
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Corendon Alanyaspor, Süper Lig 3. haftada deplasmanda oynayacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarına teknik direktör Joao Pereira yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı. Isınma ve pas çalışmasının ardından dar alan oyunuyla idman sona erdi. Ekip, yarın çalışmalarına devam edecek.

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Turuncu-yeşilli kulübün açıklamasına göre, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla süren idman, dar alanda oyunla sona erdi.

Turuncu-yeşilli ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA
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