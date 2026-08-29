Alanyaspor, Eyüpspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak. Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde son antrenmanını yapan turuncu-yeşilli ekip, dinamik ısınma, pas ve koordinasyon çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla hazırlıklarını noktaladı.
Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Eyüpspor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Turuncu-yeşilli ekip, Teknik Direktör Joao Pereira yönetiminde Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmanla hazırlıklarını noktaladı. Antrenman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. İdmanın devamında pas ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda gerçekleştirilen çift kale turnuva maçlarıyla tamamladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı