Alanyaspor'dan son dakika sürprizi! Sivasspor sonunu getiremedi
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Süper Lig'in 3. haftasında Sivasspor, sahasında Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Akdeniz ekibine 1 puanı getiren gol 90+1. dakikada Idrissa Doumbia'dan geldi.
Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
SON DAKİKADA 3 PUAN GİTTİ
Sivasspor, Max Gradel'in 45. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Alanyaspor ise bu gole 90+1. dakikada Idrissa Doumbia ile karşılık verdi. Bu sonucun ardından Yiğidolar puanını 2 yaptı. Akdeniz ekibi ise 5 puana yükseldi.
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