Alanyaspor'dan son dakika sürprizi! Sivasspor sonunu getiremedi

Sivasspor ile Alanyaspor, Süper Lig'in 3. haftasında Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

SON DAKİKADA 3 PUAN GİTTİ

Sivasspor, Max Gradel'in 45. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçerken, Alanyaspor ise bu gole 90+1. dakikada Idrissa Doumbia ile karşılık verdi. Bu sonucun ardından Yiğidolar puanını 2 yaptı. Akdeniz ekibi ise 5 puana yükseldi.