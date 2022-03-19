Alanyaspor'dan İzmir'de rahat galibiyet! Göztepe ateş hattından çıkamıyor
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Süper Lig'in 30. haftasında Alanyaspor, deplasmanda Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla 27 puanlı İzmir ekibi, 18. sırada yer alarak küme düşme hattında kalmayı sürdürdü.
Göztepe ile Alanyaspor, Süper Lig'in 30. haftasında Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya geldi. Mücadele konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
GÖZTEPE KÜME DÜŞME HATTINDAN KURTULAMADI
Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 71. dakikada Famara Diedhiou ve 90+7. dakikada Tayfur Bingöl kaydetti. Göztepe'de 38. dakikada Tannane'nin ağlara gönderdiği top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı. Bu sonuçla Alanyaspor puanını 49'a çıkartırken, Göztepe, 27 puanla küme hattında yer almayı sürdürdü.
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