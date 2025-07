Alanyaspor'dan İki Yeni Transfer

ALANYASPOR Kulübü, santrfor Uchenna Ogundu ile 3 yıllık, orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

2025-2026 sezonu transfer çalışmalarını sürdüren Alanyaspor, 19 yaşındaki Nijeryalı santrfor Uchenna Ogundu ve 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İzzet Çelik ile sözleşme imzaladı. Alanyaspor Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına genç isimlerle başladıklarını söyledi. Her zaman gençlere öncelik veren ve şans tanıyan bir kulüp olduklarını belirten Çavuşoğlu, "İki genç yeteneğimizi ailemize dahil ediyoruz. Uchenna Ogundu inşallah Şanlıurfaspor'da olduğu gibi Alanyaspor'da da iyi bir çıkış yakalayacak. Adana Demirspor'dan İzzet Çelik ise iyi bir sezon geçirdi. Bu senenin inşallah her iki kardeşimize de hayırlı olmasını diliyorum. Her ikisinin de iyi işler yaparak daha önemli yerlere gideceğine inanıyorum. Hem kulübümüze, hem de futbolcularımıza hayırlı olsun, aramıza hoş geldiniz" dedi.

Alanyaspor'da olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden İzzet Çelik, "Öncelikle sayın başkanıma teşekkür ediyorum. Buraya gelmem için çok çabaladı. Bu forma altında elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Tekrar teşekkür ederim" diye konuştu.

Uchenna Ogundu ise Alanya'da çok iyi karşılandığını dile getirerek, "Başkanımıza ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ediyorum. Kulübe ve diğer personele de teşekkür ediyorum. Bana çok yakın davrandılar. Buraya geldiğim için çok mutluyum. Bugünden itibaren her şeyimi verip çalışmalarıma başlayacağım" dedi.