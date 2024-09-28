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Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yendi

Alanyaspor, Çaykur Rizespor'u 1-0 Yendi
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Süper Lig'in 7. haftasında Alanyaspor, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Maç, Alanyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Janvier'in kaydettiği golle Alanyaspor maçı kazandı.

Çaykur Rizespor : 1-0

Alkın BİRİCİK / ALANYA (Antalya), ?

STAT: Alanya Oba

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Candaş Elbil, Murat Temel

ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Makouta, Augusto (Dk. 88 Buluthan Bulut), Janvier (Dk. 69 Efecan Karaca), Yusuf Özdemir, Hwang (Dk. 16 Cordova)

ÇAYKUR RİZESPOR: Grbic, Taha Şahin, Mocsi, Alikulov, Hojer (Dk. 66 Halil Pehlivan), Papanikolaou (Dk. 66 Ghezzal), Hadziahmetovic (Dk. 82 Mithat Pala), Zeqiri (Dk. 58 Emrecan Bulut), Varesanovic (Dk. 66 Jurecka), Olawoyin, Sowe

GOL: Dk. 33 Janvier (Alanyaspor)

SARI KARTLAR: Augusto, Yusuf Özdemir, Ertuğrul Taşkıran (Alanyaspor), Taha Şahin, Halil Pehlivan, Ghezzal ( Çaykur Rizespor )

Süper Lig'in 7'nci haftasında Alanyaspor, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mücadele 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

18'inci dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gerçekleşen atağında Hadergjonaj'ın ortaladığı topla ceza sahası içerisinde buluşan Cordova'nın vuruşunda top kalenin sağ tarafından az farkla dışarı gitti.

29'uncu Çaykur Rizespor'da Zeqiri'nin ceza sahasına gönderdiği ortada topla buluşan Olawoyin'in şutunu Lima kale çizgisi üzerinden uzaklaştırdı.

33'üncü dakikada Alanyaspor öne geçti. Sağ taraftan gelişen atakta Augusto'nun ceza sahası içerisine gönderdiği pasla topla buluşan Janvier'in vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

55'inci dakikada Alanyaspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Makouta'nın sert şutu az farkla dışarı çıktı.

63'üncü dakikada Alanyaspor'un sağ taraftan gelişen atağında Augusto'nun pasında topla buluşan Yusuf Özdemir, rakiplerini geçerek şut çekti. Savunmadan seken dönen topu kaleci Grbic kontrol etti.

72'nci dakikada Çaykur Rizespor'da Ghezzal'in ortasında topla bulaşan Emrecan Bulut'un şutunda top kaleci Ertuğrul'un kontrolünde dışarı çıktı.

Mücadelede 1-0 Alanyaspor üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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