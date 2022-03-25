Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor

Alanyaspor, 31. hafta müsabakaları kapsamında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Alanyaspor, 31. hafta müsabakaları kapsamında konuk edeceği Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını çift idmanla sürdürdü.

Alanyaspor, Süper Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonunu 31. hafta karşılaşmaları kapsamında 3 Nisan'da evinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Rizespor maçı hazırlıklarını sürdüren turuncu-yeşil ekip, günü çift idmanla tamamladı. Teknik Direktör Francesco Farioli gözetiminde yapılan sabah antrenmanı ısınma ve kuvvet çalışmaları ile başladı. Daha sonra bire bir top kapma çalışması yapan Alanyaspor, antrenmanı dar alanda maçla tamamladı. Isınma çalışmalarıyla başlayan akşam antrenmanında ise pas, şut ve dar alanda maç çalışmaları yapıldı. Alanyaspor yarın gerçekleşecek idman ile hazırlıklarını sürdürdü. - ANTALYA

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor

Alanyaspor, Çaykur Rizespor maçına çift idmanla hazırlanıyor

İhlas Haber Ajansı / Spor

Süper Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Ahmet Çalık, Rizespor, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title