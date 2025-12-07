Alanyaspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Corendon Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında evinde oynayacağı Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Alanyaspor, bu akşam yaptığı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Alanyaspor'da sarı kart cezalısı Ümit Akdağ ve sakatlıkları bulunan Janvier, Viana ve Buluthan Bulut Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. - ANTALYA