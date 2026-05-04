Alanya'da misinaya dolanan caretta carettayı milli sporcu kurtardı

Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında antrenman dalışı yapan Zıpkınla Balık Avı Milli Takım sporcusu Fahrihan Uysal, misinaya dolanan caretta carettayı kurtardı.

Kıyıdan yaklaşık 1200 metre açıkta dalış gerçekleştiren Uysal, su altı balık avı için kullanılan misinaya takılmış, yüzeye çıkmakta zorlanan deniz kaplumbağasını fark etti.

Kaplumbağanın yüzeye ulaşması için müdahale eden Uysal, iğneyi çıkaramayınca misinayı dipten keserek caretta carettayı kurtardı.

Kurtarma anlarını su altı kamerasıyla kaydeden Uysal, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak duyarlılık çağrısında bulundu.

Bilinçsizce bırakılan av malzemelerinin deniz canlıları için tehlike oluşturduğunu belirten Uysal, yaralı ya da mahsur kalan canlıların vakit kaybedilmeden yetkililere bildirilmesi gerektiği uyarısında bulundu.