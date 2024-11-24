Alanya Belediyespor, Bursa'yı 3-0 Geçti
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Setler 25-13, 25-21 ve 25-22 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu
Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit
On Hotels Alanya Belediyespor : Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Gökhan Gökgöz, Uğur Kılınç (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Yusuf Bakır)
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Arda Bostan, Yiğit Yıldız, Abreu, Fatih Eren Uğur, Panou, Morales (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Süleyman Ensar Turna)
Setler: 25-13, 25-21, 25-22
Süre: 90 dakika (26, 33, 31 )
Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.