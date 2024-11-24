Üye Girişi
Haberler

Alanya Belediyespor, Bursa'yı 3-0 Geçti

Alanya Belediyespor, Bursa'yı 3-0 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0'lık skorla mağlup etti. Setler 25-13, 25-21 ve 25-22 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu

Hakemler: Tuncay Kandemir, Halid Cerit

On Hotels Alanya Belediyespor : Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Gökhan Gökgöz, Uğur Kılınç (Fatih Yörümez, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan, İrfan Çetinkaya, Yusuf Bakır)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Arda Bostan, Yiğit Yıldız, Abreu, Fatih Eren Uğur, Panou, Morales (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Gökhan Çatal, Erhan Hamarat, Süleyman Ensar Turna)

Setler: 25-13, 25-21, 25-22

Süre: 90 dakika (26, 33, 31 )

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 9. haftasında On Hotels Alanya Belediyespor, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA / Mustafa Kurt - Spor
AK Parti'den muhalefetin erken seçim çağrılarına yanıt: Bugün olsa yine yenilgiyi tadacaklar

Erken seçim çağrılarına verdiği yanıt muhalefeti küplere bindirecek

 Saadet Partisi kongresinde AK Parti protestosu

Sloganların yükselmesiyle AK Partili 2 isim salonu terk etti

 3 adayın yarıştığı Saadet Partisi kongresinde büyük arbede

3 adayın yarıştığı kongrede "Saadet" maadet kalmadı
Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama kule vinç operatörlüğünde personel açığı çok

Maaşı 90 bin lirayı buluyor ama bu mesleği yapmak isteyen yok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Leganes-Real Madrid maçı ne zaman? Leganes Real Madrid maçı hangi kanalda, şifresiz mi? 25 Kasım Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak, kar yağacak mı? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 25 Kasım Pazartesi (yarın) okullar tatil mi? 25 Kasım hangi illerde ve ilçelerde okullar tatil edildi? Bursa'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bursa'da okullar tatil mi edildi? Erzurumspor-Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Erzurumspor Karagümrük maçını kim kazandı? GENİŞ MAÇ ÖZETİ GİRESUNSPOR-ERBAASPOR MAÇI CANLI İZLE! Giresunspor Erbaaspor maçı şifresiz, HD izleme linki var mı? Sivasspor-Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Sivasspor Kasımpaşa geniş maç özeti! Sivas'ta okullar tatil mi? Sivas'ta 25 Kasım Pazartesi günü ders işlenecek mi, tatil mi? Kayseri'de okullar tatil mi? 25 Kasım Kayseri'de okullar tatil mi olacak? BEIN SPORTS CANLI İZLE! Bein Sports 1-2-3 canlı, kesintisiz, HD izleme linki var mı? Beşiktaş-Göztepe maçı ne zaman? Beşiktaş Göztepe maçı saat kaçta, hangi kanalda?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.