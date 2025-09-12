Haberler

Alagöz Holding Iğdır FK, Sinan Bolat ve Aaron Suarez ile Anlaştı

Trendyol 1. Lig takımlarından Alagöz Holding Iğdır FK, kaleci Sinan Bolat ve orta saha oyuncusu Aaron Suarez'i kadrosuna kattı. Sinan Bolat ile 1 yıl, Aaron Suarez ile ise 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, kaleci Sinan Bolat ve orta saha oyuncusu Aaron Suarez'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Belçika'nın Westerlo takımında forma giyen kaleci Sinan Bolat ile 1 yıl, Kosta Rika'nın Alajuelense takımında forma giyen Aaron Suarez ile 3 yıllık anlaşma sağlandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
