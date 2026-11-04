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Alagöz Holding Iğdır FK, Sarıyer deplasmanı için pas ve taktik çalıştı

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Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda oynayacağı SMS Grup Sarıyer maçı hazırlıklarını sürdürdü. Kenan Koçak yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışan ekip, Sarıyer ile 6 Kasım Cuma saat 20.00'de Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda karşılaşacak.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında deplasmanda karşılaşacağı SMS Grup Sarıyer maçının hazırlıklarına devam etti.

Alagöz Holding Iğdır FK tesislerinde, teknik direktör Kenan Koçak yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

SMS Grup Sarıyer-Alagöz Holding Iğdır FK maçı, 6 Kasım Cuma günü, saat 20.00'de, Yusuf Ziya Öniş Stadyumu'nda oynanacak.

Kaynak: AA
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