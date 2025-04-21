Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayi cinayeti davasında karar

Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde karar! Sanıklara ceza yağdı

Alagöz Holding Iğdır FK, Sakaryaspor'u 4-0 Yenerek Farka Gitti

Alagöz Holding Iğdır FK, Sakaryaspor'u 4-0 Yenerek Farka Gitti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, ev sahibi olduğu maçta Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti. Maçta goller Kahraman Demirtaş (kendi kalesine), Muammer Sarıkaya, Alim Öztürk ve Thuram'dan geldi.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Kadir Beyaz, Onur Güler

Alagöz Holding Iğdır FK: Bahadır Han Güngördü, Alim Öztürk, Eysseric, Bruno (Dk. 80 Thuram), Regattin (Dk. 90 Arda Çolak), Ahmet Emin Engin (Dk. 76 Aly Malle), Caner Cavlun, Muammer Sarıkaya (Dk. 76 Mert Çölgeçen), Antoine Conte, Gökcan Kaya, Avramovski (Dk. 90 Semih Akyıldız)

Sakaryaspor : Szumski, Serkan Yavuz, Kahraman Demirtaş (Dk. 81 Batuhan Çakır), Bülent Uzun, Kabov (Dk. 46 Oğuzhan Çapar), Emre Demir, Ndoubena, Burak Altıparmak, Mamadou, Burak Çoban, Simon

Goller: Dk. 3 Kahraman Demirtaş (Kendi kalesine), Dk. 28 Muammer Sarıkaya, Dk. 61 Alim Öztürk, Dk. 89 Thuram (Alagöz Holding Iğdır FK)

Kırmızı kart: Dk. 45+4 Serkan Yavuz ( Sakaryaspor )

Sarı kartlar: Dk. 29 Burak Altıparmak, Dk. 75 Kahraman Demirtaş ( Sakaryaspor ) Dk. 45 Muammer Sarıkaya, Dk. 59 Ahmet Emin Engin, Dk. 65 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, konuk ettiği Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.