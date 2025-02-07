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Alagöz Holding Iğdır FK, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Alagöz Holding Iğdır FK, Pendikspor Maçı Hazırlıklarını Tamamladı
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Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın evinde Siltaş Yapı Pendikspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda, futbolcular pas ve taktik çalışması yaptı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında yarın evinde Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulübün açıklamasına göre, yeşil-beyazlı ekip, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde Iğdır'daki kulüp tesislerinde çalışma gerçekleştirdi. Futbolcular antrenmanda pas ve taktik çalışması yaptı.

Alagöz Holding Iğdır FK, yarın saat 13.30'da Iğdır Şehir Stadı'nda İstanbul ekiplerinden Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk edecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
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