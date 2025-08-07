Alagöz Holding Iğdır FK, İki Yeni Transferle Güçlendi

Alagöz Holding Iğdır FK, İki Yeni Transferle Güçlendi
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Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, Moustapha Camara ve Malik Yılmaz ile sözleşme imzaladığını duyurdu. Camara, geçmiş sezon Ankara Keçiörengücü'nde, Yılmaz ise FC Köln'de oynamıştı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, Moustapha Camara ile Malik Yılmaz'ı transfer ettiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçtiğimiz sezon Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü forması giyen Moustapha Camara ve FC Köln forması giyen Malik Yılmaz ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon Ankara Keçiörengücü forması giyen, Moustapha Camara ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Moustapha Camara'ya kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz. Kulübümüz, geçtiğimiz sezon FC Köln forması giyen, Malik Yılmaz ile de 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Yeni transferimiz Malik Yılmaz'a kulübümüze 'hoş geldin' diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Spor
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