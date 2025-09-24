Alagöz Holding Iğdır FK, Esenler Erokspor Maçına Hazırlanıyor
Trendyol 1. Lig ekibi Alagöz Holding Iğdır FK, deplasmanda oynayacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarına başladı. Takım, antrenmanlarını teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde sürdürüyor.
Oyuncular, Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde antrenman yaptı.
Alagöz Holding Iğdır FK, ligin 8. haftasında 27 Eylül Cumartesi günü konuk olacağı Esenler Erokspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor