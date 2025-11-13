Haberler

Alagöz Holding Iğdır FK, Erzurumspor FK Maçı Hazırlıklarına Başladı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 23 Kasım Pazar günü oynayacağı Erzurumspor FK maçına yönelik antrenmanlarına başladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan çalışmalarda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çeşitli antrenmanlar gerçekleştirdi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, sahasında oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarına başladı.

Alagöz Holding Iğdır FK Tesisleri'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çeşitli çalışmalar yaptı.

Ligin 14. haftasında 23 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK ile karşılaşacak Alagöz Holding Iğdır FK, hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
