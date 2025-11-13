Alagöz Holding Iğdır FK, Erzurumspor FK Maçı Hazırlıklarına Başladı
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK, 23 Kasım Pazar günü oynayacağı Erzurumspor FK maçına yönelik antrenmanlarına başladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde yapılan çalışmalarda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından topla çeşitli antrenmanlar gerçekleştirdi.
Ligin 14. haftasında 23 Kasım Pazar günü Erzurumspor FK ile karşılaşacak Alagöz Holding Iğdır FK, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor