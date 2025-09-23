Haberler

Alagöz Holding Iğdır FK, Atakaş Hatayspor'u 4-2 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde oynadığı maçta Atakaş Hatayspor'u 4-2 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Gökcan Kaya ve Ahmet Emin Engin'in golleri öne çıkarken, İğdır takımından Conte kırmızı kart gördü.

Stat: Iğdır Şehir

Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Şengül, Mehmet Sıraç Akpınar

Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 85 Ali Kaan Güneren), Fofana, Bruno (Dk. 56 Koita), Ahmet Emin Engin (Dk. 71 Burak Bekaroğlu), Conte, Doğan Erdoğan (Dk. 85 Eyüp Akcan), Gökcan Kaya, Serkan Asan (Dk. 85 Rotariu), Güray Vural

Atakaş Hatayspor : Bekaj, Cengiz Demir, Görkem Sağlam, Baran Sarka (Dk. 46 Selimcan Temel), Bamgboye, Massanga (Dk. 58 Deniz Aksoy), Engin Can Aksoy, Rui Pedro (Dk. 77 Oğuzhan Matur), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 46 Kamil Ahmet Çörekçi)

Goller: Dk. 7 ve 24 Gökcan Kaya, Dk. 60 Ahmet Emin Engin, Dk. 90+8 Koita (Alagöz Holding Iğdır FK), Dk. 9 Rui Pedro, Dk. 81 Oğuzhan Matur (Atakaş Hatayspor )

Kırmızı kart: Dk. 70 Conte (Alagöz Holding Iğdır FK)

Sarı kartlar: Dk. 16 Görkem Sağlam, Dk. 43 Massanga, Dk. 90+4 Kerim Alıcı, Dk. 90+6 Engin Can Aksoy (Atakaş Hatayspor ), Dk. 73 Alim Öztürk, Dk. 87 Sinan Bolat (Alagöz Holding Iğdır FK)

Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Alagöz Holding Iğdır FK, evinde Atakaş Hatayspor'u 4-2 yendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Yıldız - Spor
