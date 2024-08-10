Aladağlar Sky Trail 2024 Yarışı Niğde'de Yapıldı
Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteğiyle düzenlenen Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı, 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla gerçekleşti. Yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden başladı ve Karasay kısa parkur ile Alaca uzun parkurda koşuldu. Dereceye giren sporcular arasında Doğukan Azizler, Eugenie Rooke, Kemal Kukul ve Fatma Taş yer aldı. Niğde Valisi Cahit Çelik de etkinlikte yarıştı.
Aladağlar Sky Trail 2024 yarışı Niğde'de yapıldı.
Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Ahiler Kalkınma Ajansı desteği, ORDOS ve DAZSPOR organizasyonuyla 6 ülkeden 156 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarış, Çamardı ilçesine bağlı Demirkazık köyündeki Mümtaz Çankaya Dağ Evi'nden sabah başladı.
Organizasyon, 29 kilometrelik Karasay kısa parkur ve 53 kilometrelik Alaca uzun parkurda koşuldu.
Karasay parkurunu erkeklerde 4.22.58'lik dereceyle Doğukan Azizler, kadınlarda ise Eugenie Rooke 4.57.49'luk dereceyle birinci tamamladı.
Alaca parkurunu erkeklerde 9.40.00'lık dereceyle Kemal Kukul, kadınlarda ise Fatma Taş 10.52.02'lik dereceyle ilk sırada bitirdi.
Etkinlikte Niğde Valisi Cahit Çelik de yarıştı.