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Aladağ Belediyesi futbol turnuvası başladı

AA - Mücahit Aydın - Spor
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Aladağ Belediyesi futbol turnuvası başladı

Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Futbol Turnuvası başladı.

Aladağ Belediyesi tarafından düzenlenen 8. Futbol Turnuvası başladı.

Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine, spor sayesinde mahalleler arasında yeni dostluklar oluşturmak istediklerini belirtti.

Akgedik, "22 takımın katıldığı turnuvada maçlar, grup eleme usulüne göre yapılacak. Final maçı ise 20 Ağustos'tan sonra yapılacak. Şampiyon takıma para ödülünün yanı sıra kupa ve madalya verilecek." dedi.

Aladağ Gençlik ve Spor Müdürlüğü Stadı'nda organize edilen turnuvanın ilk gününde 3 karşılaşma oynandı.

AA / Mücahit Aydın - Spor

Mustafa Akgedik Futbol Spor Haberler

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