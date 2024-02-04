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Alaçatıspor, deplasmanda farklı galip

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Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, Kütahya Özel İdare Köy Hizmetlerispor'u 4-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor, ligin 16. haftasında konuk olduğu Kütahya Özel İdare Köy Hizmetlerispor'u 4-0 yendi.

Maçın ilk yarısına etkili başlayan Alaçatıspor, aradığı golü 12. dakikada Hakkı Tosun'un ayağından buldu. 21. dakikada da Fatih Safran attığı golle Alaçatıspor'u 2-0 öne geçirdi. Maçın 30 ve 38. dakikalarında Alaçatıspor Muhammet Ali Gedik attığı gollerle ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısında her iki takım da gol bulamayınca karşılaşma, Alaçatıspor'un 4-0 galibiyetiyle sonuçlandı.

Alaçatıspor, deplasman maçında elde ettiği galibiyetle, 25 puanla lig sıralamasında 7. sıraya yükseldi.

Alaçatıspor, ligin 17. haftasında, 11 Şubat Pazar günü, saat 14.00'te sahasında Emirdağspor'u konuk edecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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