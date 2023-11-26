Alaçatıspor, Bilecikspor'u mağlup ederek puanını 14'e yükseltti

Bölgesel Amatör Lig 4. Grup'un 8. haftasında Alaçatıspor, sahasında Bilecikspor'u 4-2 mağlup ederek puanını 14'e yükseltti.

Maçın ilk dakikalarından itibaren etkili oynayan Alaçatıspor, aradığı golü 36. dakikada Özer Orhonsayın'ın ayağından buldu. Maçın ilk yarısı Alaçatıspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. 59. dakikada Alper Önal'ın golüyle ev sahibi ekip skoru 2-0 yaptı. Bilecikspor, 70. dakikada bulduğu gol ile skoru 2-1'e getirirken, Alaçatısporlu oyuncu Onur Alkan, 80. dakikada attığı gol ile tekrar farkı 2'ye çıkardı. (3-1) 82. dakikada Bilecikspor skoru 3-2 yapsa da maçın sonucunu ilan eden gol, Alper Önal'dan geldi. Alper Önal, 90+2'de attığı gol ile Alaçatıspor'un sahadan 4-2 galip ayrılmasını sağladı.

Alaçatıspor, 8. maçında aldığı 3 puanla lig sıralamasında, 14 puanla 4. sırada yer aldı.

BAL 4. Grup'ta mücadele eden Alaçatıspor ile bu haftayı BAY takım olarak geçiren Çeşme Belediyespor, 3 Aralık Pazar günü yapacakları maçları deplasmanda oynayacaklar. Alaçatıspor, saat 14.00'te Tire 2021 deplasmanda karşılaşırken, Çeşme Belediyespor da saat 14.00'te Yunus Emre Belediyespor ile karşılaşacak. - İZMİR