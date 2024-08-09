Alaçam'da Yaz Spor Şenlikleri Gerçekleştirildi

Samsun'un Alaçam ilçesinde "Geyikkoşan Yaz Spor Şenlikleri" kapsamında plaj voleybolu ve ayak tenisi turnuvaları düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce organize edilen ve 14 takımın katıldığı plaj voleybolu turnuvasında Alaçam Belediyespor, 8 takımın katıldığı ayak tenisinde ise Cumhuriyet takımı şampiyon oldu.

Şampiyon olan takımlara hediyeleri Alaçam Belediye Başkanı Ramazan Özdemir ve AK Parti Alaçam İlçe Başkanı Hasan Özdemir tarafından verildi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cansu Keskin Karaaslan, kupa ve madalya töreninde yaptığı konuşmada, Geyikkoşan sahilini sporla buluşturmak amacıyla şenlik düzenlediklerini söyledi.

"Spor her yerde" sloganıyla yapılan şenlikte 22 takımın iki branşta 49 maç oynadığını belirten Karaaslan, "İlçemizin sporla gelişimine katkıda bulunmak için çalışmalarımıza yeni sportif faaliyetler ve turnuvalarla devam edeceğiz. Turnuvalar boyunca desteklerini esirgemeyen Belediye başkanımıza, özveri ile çalışan mesai arkadaşlarıma ve turnuvaya katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum." dedi.