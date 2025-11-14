Haberler

Alaaddin Yüksel'in Adı Futbol Liglerinde Yaşatılacak

Güncelleme:
Antalya eski Valisi ve Emekli Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'in adı, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından U11 ve U12 liglerinde 'Vali Alaaddin Yüksel Futbol Sezonu' olarak yaşatılacak.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Antalya eski Valisi ve Emekli Emniyet Genel Müdürü Alaaddin Yüksel'in adı, Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından yaşatılacak. 2025-2026 futbol sezonunda U11 ve U12 ligleri, "Vali Alaaddin Yüksel Futbol Sezonu" adıyla oynanacak.

Antalya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Genel Başkanı Metin Bulut, yaptığı açıklamada, Antalya sporuna önemli katkılarda bulunan Yüksel'i unutmadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"2007 yılında Antalya Amatör Spor Kulüpleri Spor Kompleksi'ne Sayın Valimiz Alaaddin Yüksel'in adını vermiştik. Görev yaptığı dönemde Antalya sporuna hem maddi hem de manevi olarak büyük desteklerde bulundu. Biz de kendisine olan vefamızı göstermek adına, 2025-2026 futbol sezonunda U11 ve U12 liglerine 'Vali Alaaddin Yüksel Futbol Sezonu' adını verdik. Antalya sporuna yaptığı hizmetleri hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız."

Eski Antalya Valisi Alaaddin Yüksel, geçtiğimiz günlerde 75 yaşında hayatını kaybetmiş, vefatı kentte büyük üzüntüye sebep olmuştu. - ANTALYA

Haberler.com
