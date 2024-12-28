Fatih Terim yeni takımının başkanıyla buluştu, herkesin ağzı açık kaldı
Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımının genç başkanı Mohamad Almunajem ve yeni teknik direktör Fatih Terim bir araya geldi. Almunajem'in genç görünümü futbolseverleri şaşırtırken, Terim'e "Benden genç görünüyorsunuz" şeklindeki esprili yorumu gülüşmelere neden oldu.
Fatih Terim, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Shabab ile anlaştı. Tecrübeli teknik adam, Al Shabab Başkanı Mohamad Almunajem ile buluştu.
GENÇ BAŞKAN HERKESİ ŞAŞIRTTI
Başkanın çok genç olması futbolseverleri hayli şaşırtırken, Almunajem'in Terim'e "Benden genç görünüyorsunuz" demesi üzerine ise ortamda kahkaha sesleri yükseldi.
TAKIMIN DURUMU
Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı. Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıkacak.