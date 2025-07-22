Al-Okhdood, Koray Günter ile 1 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Okhdood, son olarak Göztepe forması giyen Koray Günter ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Suudi ekibi Al-Okhdood, kadrosuna Türkiye'den bir oyuncu daha kattı. Daha önce Trendyol Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Gökhan Gül'ü kadrosuna katan Al-Okhdood, Geçtiğimiz sezonu Göztepe'de geçiren Koray Günter'i de kadrosuna dahil etti. 30 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu, Suudi Arabistan ekibiyle 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Göztepe'de geçiren Koray Günter, forma giydiği 30 maçta 2 gollük katkı sağladı. - İSTANBUL