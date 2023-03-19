Al Nassr maçında atılan şut dalga konusu oldu! Ronaldo'nun tepkisine dikkat

Suudi Arabistan Pro Ligi mücadelesinde Al Nassr, Abha'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmada Al Nassr forması giyen Al Sulayhim'in farklı şekilde dışarı giden şutu ise sosyal medyada dalga konusu oldu. Sulayhim'in şutunu gören Cristiano Ronaldo'nun ceza sahası içindeki çaresiz görüntüsü ise dikkat çekti.

Al Nassr ile Abha, Suudi Arabistan Premier Ligi'nin 21. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Al Nassr 2-1 kazanırken, Al Sulayhim'in karşılaşmada çektiği şut sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşıldı.

SULAYHİM'İN ÇEKTİĞİ ŞUT AÇIK ARA FARKLA DIŞARI GİTTİ

Mücadelenin 42. dakikasında sol çaprazdan ceza sahasına yaklaşan Al Sulayhim'in çektiği şutta top açık ara farkla dışarı gitti. O sırada ceza sahası içinde top bekleyen Cristiano Ronaldo'nun çaresiz görüntüsü ise dikkat çekti. Pozisyon sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılırken, Al Sulayhim dalga konusu oldu.

Görüntü: S Sport Plus

7 numaralı futbolcu Ronaldo (Görüntü: S Sport Plus)

RONALDO FRİKİKTE ATTI

Mücadelede Al Nassr'a galibiyeti getiren golleri 78. dakikada frikikten Cristiano Ronaldo ve 86. dakikada penaltıdan Anderson Talisca kaydetti. Abha'nın tek golü ise 26. dakikada Adam'dan geldi. Mücadeleyi 2-1 kazanan Al Nassr, 49 puana ulaşarak zirve takibini sürdürdü.