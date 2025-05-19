Al Nassr, 70. Yılında Logosunu Değiştirdi
Cristiano Ronaldo'nun oynadığı Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, 70. yılı dolayısıyla yeni bir logo tanıttı. 'Zafer logosu' olarak adlandırılan yeni tasarımda kulübün ismi sadece 'Nassr' olarak yer aldı.
Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, logosunu değiştirdiğini açıkladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan bir videoyla duyurulan değişikliğin, kulübün kuruluşunun 70. yılı dolayısıyla yapıldığı belirtildi.
"Zafer logosu" olarak betimlenen yeni logoda kulübün ismi sadece "Nassr" olarak yer aldı.
Kaynak: AA / Selçuk Buğra Gökalp - Spor