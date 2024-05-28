Üye Girişi
Haberler

Al Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Teknik Direktör Jorge Jesus'un sözleşmesini 1 yıl daha uzattığını duyurdu. Jesus yönetimindeki Al Hilal, 34 maçta 31 galibiyet alarak namağlup şampiyon oldu.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, Jorge Jesus'un sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığını açıkladı.

Suudi Arabistan Pro Lig'de şampiyonluğa ulaşan Al Hilal takımı, Teknik Direktörü Jorge Jesus ile sözleşme yeniledi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen Portekizli teknik adam ilk sezonunda lig şampiyonluğu ve Suudi Arabistan Süper Kupa'yı kazandı. 69 yaşındaki teknik adam, sezon içerisinde üst üste aldığı 34 maçlık galibiyet serisiyle de dünya rekoru kırdı.

Jesus yönetimindeki Al Hilal, 34 maçta 31 galibiyet, 3 beraberlik alarak 96 puanla namağlup şampiyon oldu. Mavi-beyazlı kulüp, sezonun sona ermesiyle birlikte deneyimli teknik adamla 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Suudi Arabistan Jorge Jesus Al Hilal Futbol Spor Güncel Haberler

İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti

 Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı

 '7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title