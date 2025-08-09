Al-Ahli, Stuttgart'tan Enzo Millot'u Transfer Etti

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ahli, Alman ekibi Stuttgart'tan Fransız orta saha oyuncusu Enzo Millot ile 3 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu. Millot, geçen sezon Stuttgart'ta 43 maçta 12 gol attı.

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ahli, adı Galatasaray ile de anılan Alman ekibi Stuttgart'tan Fransız orta saha oyuncusu Enzo Millot'u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Al Ahli, 2025-26 sezonu öncesinde kadrosunu kaliteli yabancı yeteneklerle güçlendirmeye devam ederken, Stuttgart'tan Fransız milli oyuncu Enzo Millot ile 3 yıllık sözleşme imzaladı." denildi.

23 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Stuttgart formasıyla tüm kulvarlarda 43 maçta 12 gol kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
