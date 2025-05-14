Akyurt'ta Engelliler Haftası İçin Körling Turnuvası Düzenlendi
Ankara'nın Akyurt ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen körling turnuvasına özel eğitim öğrencileri katıldı. Etkinlikte başarı gösteren öğrencilere madalya ve hediyeler dağıtıldı.
Ankara'nın Akyurt ilçesinde Engelliler Haftası dolayısıyla özel eğitim öğrencileri için körling turnuvası düzenlendi.
Belediye, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü iş birliğindeki etkinliğe çeşitli eğitim kurumlarından özel eğitim öğrencileri katıldı.
Öğrenciler turnuvada mücadele ruhlarını sergiledi.
Programın sonunda tüm katılımcılara madalya ve hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Emre Akkaya - Spor