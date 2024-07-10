Üye Girişi
Haberler

Aksu Cihadiye Spor Antrenörü Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aksu Cihadiye Spor Antrenörü Samet Özcan, oynadığı halı saha maçının ardından rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti. Özcan'ın cenaze törenine yakınları ve spor camiasından birçok kişi katıldı.

Aksu Cihadiye Spor Antrenörü 33 yaşındaki Samet Özcan, Antalya'nın Kepez ilçesinde oynadığı halı saha maçının ardından rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, gece 00.30 sıralarında Aksu, Cihadiye Mahallesi'nde yaşandı. Akşam saatlerinde Kepez ilçesindeki bir halı sahada maç oynayan Aksu Cihadiye Spor Antrenörü Samet Özcan, karşılaşma sonrası arkadaşıyla birlikte evine döndü. Gece 00.30 sıralarında evine girerken Özcan'ın fenalaştığını gören arkadaşı ve ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından eve gelen sağlık ekipleri, 33 yaşındaki antrenörü ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Samet Özcan, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Cihadiye Mezarlığı'nda düzenlenen cenaze törenine Özcan'ın yakınları, Antalya'nın spor camiası, Cihadiye Spor'un futbolcu ve yöneticileri ile dostları katıldı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği öğrenilen genç antrenörün, uzun yıllar futbol oynadığı belirtildi.

Öte yandan Antrenör Abdullah Tanyolaç da Samet Özcan'ın kaybına çok üzüldüklerini belirterek, şunları söyledi:

"Büyük üzüntüdeyiz. Camia olarak çok sevdiğimiz bir evlattı. Özellikle bu mevsimde yaşanılan kötü olaylar hepimize örnek olabiliyor. Samet'in halı sahada çok tempolu bir maç oynadığını duydum. Beslenmesi doğru muydu, bilemiyorum. Ailesinden aldığım bilgi kadarıyla, yemeğini yemiş ve birazcık da enerji içeceğini içmiş, ardından sahaya gitmiş. Futbolu çok seviyordu, hepimizin evladıydı. Spor yaparken hem etkili sıcağın değerlendirilmesi lazım hem su kaybını önleyici su takviyesiyle kendini yönetmesi gerekir, ayrıca yemeğin üzerine çok ciddi anlamda sindirim bozuklukları oluşturabileceği için spor yapmak da sakıncalı. Bugün bize böyle bir ders çıktı. Evladımızın kaybı, spor camiasını ve Antalyalı spor severleri üzdü. Herkesin bu mevsimde şartları değerlendirerek spor yapmasında fayda var." - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Cihadiye Spor Spor Güncel Haberler

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

Kayseri'de yaşanan olaylarda terör örgütü bağlantısı! Provokasyon yapan hesaplarda PKK ve FETÖ parmağı

 Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

Sonuç bildirgesi yayımlandı! NATO zirvesine 2026'da Türkiye ev sahipliği yapacak

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

Bakmadan Geçme

11 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 11 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 11 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 11 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 11 Temmuz Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 11 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 11 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 11 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 11 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 11 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! EURO 2024 3.'lük maçı oynanıyor mu? Hollanda İngiltere maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hollanda İngiltere maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ! WP Çöktü mü? 11 Temmuz Perşembe Whatsapp sorunları! İstanbul Havalimanı (YENİ) uçuşlar iptal mi SON DAKİKA? Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi, hangi uçuşlar iptal SON DAKİKA! 10-11 Temmuz Perşembe Sabiha Gökçen uçuşlar iptal mi?
Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi

Anketten çıkan sonuçlar bir hayli çarpıcı! İşte Kabine'nin en çok beğenilen 5 ismi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title