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Aksaray'da Futbol Turnuvası, Sunucu Muhammed Turan ile Şenlendi

Aksaray'da Futbol Turnuvası, Sunucu Muhammed Turan ile Şenlendi
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Eskil ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında, sunucu Muhammed Turan'ın doğaçlama sunumu ve esprileri izleyicileri güldürdü. Turnuva büyük ilgi gördü ve sosyal medyada canlı yayınlarıyla dikkat çekti.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında sosyal medyada yaptığı canlı yayında futbol maçını doğaçlama sunan sunucu yöresinin üslubu ve esprileriyle herkesi güldürdü.

Aksaray'ın Eskil ilçesinde organize edilen futbol turnuvası yoğun ilgi görürken 21 takımın katıldığı turnuva ilçede bir panayıra dönüştü. Futbol şöleninin yaşandığı turnuvada sahaya gelemeyen ve ilçe dışındaki vatandaşlar için mücadeleyi sosyal medyasından canlı yayın olarak veren Muhammed Turan, turnuvadaki tüm maçları canlı sunarak izleyenleri kendine has üslubuyla güldürüyor. Doğaçlama futbol maçı sunan Turan, yayındaki sunumu ve esprileriyle herkesin beğenisini topluyor. Özellikle son maçta yaptığı, "Ölüyü dirilten sprey" yorumlamasıyla dikkatleri çeken Turan, yayın esnasında kendi telefonunu arayan arkadaşlarına da yaptığı yorumla ilgi çekti. Sosyal medyada da oldukça yoğun ilgiyle izlenen Turan, "İlçemizde turnuva düzenlendi, onun sunumlarını yapıyorum. Kendi doğal halimle kendimi kasmadan maçları sunuyorum. Maçları sunarken yayınlarımızda cubba diye bir arkadaşımız var. Ona yönelik yaptığım sunumu da halkımız izledi ve çok beğendi. Halkımızın biraz yüzünü güldürebiliyorsak ne mutlu bize" dedi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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