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Akkuş Belediyespor, Alanya'yı 3-2 Geçti

Akkuş Belediyespor, Alanya'yı 3-2 Geçti
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Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Akkuş Belediyespor, zorlu bir mücadele sonucu On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. Maçta setler 17-25, 25-23, 25-19, 21-25 ve 15-12 olarak sonuçlandı.

Salon: Akkuş

Hakemler: Yavuz Akdemir, Sezay Şahin

Akkuş Belediyespor: Hakan Polat, Aslan Ekşi, Didovic, Egecan Avcıl, Mitrasinovic, Masliev (Burhan Zorluer, Berkay Yavuz, Umut Durur, Ali İhsan Heper, Berkün Eber Üstündağ)

On Hotels Alanya Belediyespor : Seganov, Aciobanitei, Emin Gök, Saadat, Gökhan Gökgöz, Halit Kurtuluş (Ahmetcan Büyükgöz, Burak Çevik, Azizcan Ataoğlan, İsmail Koçak, Uğur Kılınç, İrfan Çetinkaya, Fatih Yörümez)

Setler: 17-25, 25-23, 25-19, 21-25, 15-12

Süre: 141 dakika (29, 29, 29, 30, 24)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 4. haftasında Akkuş Belediyespor, sahasında On Hotels Alanya Belediyespor'u 3-2 yendi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor

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