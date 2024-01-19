Akkışla'da 100. Yıl Voleybol Turnuvası Sona Erdi

Akkışla Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından cumhuriyetin 100. yılı çerçevesinde kurumların ve mahallelerin katıldığı 100. Yıl Voleybol Turnuvası sona erdi.

8 takımın kıyasıya mücadelesine sahne olan turnuva sonunda dereceye giren takımlara madalyaları düzenlenen törenle verildi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; "İlçelerimizde yapılan bu müsabakalar bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. İlçelerimizdeki vatandaşlarımızın yararlanması için son derece modern tesislerimiz mevcut. Bu tesislerimizi boş bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. Turnuvaya katılan tüm takımlara teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim" dedi. - KAYSERİ