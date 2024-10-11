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Akıncılarspor, Yasin Yazıcı ile Anlaştı

Akıncılarspor, Yasin Yazıcı ile Anlaştı
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Kütahya Süper Amatör Lig ekiplerinden Akıncılarspor, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Yasin Yazıcı'yı kadrosuna kattı. Akıncılar Spor 2. Başkanı Semih Çakır, transferin ardından genç oyuncunun potansiyeline dikkat çekti ve başarılar diledi.

Kütahya Süper Amatör Lig'de mücadele eden Akıncılarspor, 19 yaşındaki forvet oyuncusu Yasin Yazıcı'yı kadrosuna kattı.

Daha önce Başakşehir ve Kütahya Seramikspor formaları giyen Yasin Yazıcı, Akıncılar Spor 2. Başkanı Semih Çakır ile imza töreninde bir araya geldi. Çakır, transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Yasin Yazıcı, potansiyeliyle bizleri çok heyecanlandıran bir oyuncu. Genç olmasına rağmen tecrübesi var. Takımımıza önemli katkıları olacağına inanıyoruz. Kendisine Akıncılar Spor formasıyla başarılar dilerim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Semih Çakır Akıncılar Futbol Yaşam Spor

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