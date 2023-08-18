Akın Fight Arena, D-Smart'ta canlı yayınlanacak

Akın Fight Arena, yarın akşam Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleşecek ve D Smart'tan ekranlara gelecek. Turgay Memmedov, Furkan Günbeyi, Sinan Çağala, Omid Nosrati, Nazım Çelik, Mobin Radmehr, Zohrab Azimov, Hamza Özen gibi önemli isimlerin sahne alacağı gece Mert Akın organizatörlüğünde ve Mevlüt Şeker yapımcılığında gerçekleşecek. Ring sunuculuğunu Şenol İpek'in yapacağı Akın Fight Arena maçlarını Aykut Aydın anlatırken sürpriz yorumcular geceye renk katacak.